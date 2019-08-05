Во французском ресторане девушка отравилась моющим средством

Молодая француженка находится в критическом состоянии после отравления моющим средством, которое ей по ошибке подали в элитном ресторане вместо сока, пишет газета Ouest-France

Инцидент произошел на прошлой неделе в элитном ресторане отеля La Fontaine aux Bretons в коммуне Порник (департамент Атлантическая Луара), куда 22-летняя девушка пришла поужинать со своими родителями.

Родители рассказали, что когда их дочь выпила предложенную жидкость, ее вырвало веществом, которое обожгло кожу даже сквозь платье.