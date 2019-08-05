Во французском ресторане девушка отравилась моющим средством

Молодая француженка находится в критическом состоянии после отравления моющим средством, которое ей по ошибке подали в элитном ресторане вместо сока, пишет газета Ouest-France.
Инцидент произошел на прошлой неделе в элитном ресторане отеля La Fontaine aux Bretons в коммуне Порник (департамент Атлантическая Луара), куда 22-летняя девушка пришла поужинать со своими родителями.
Родители рассказали, что когда их дочь выпила предложенную жидкость, ее вырвало веществом, которое обожгло кожу даже сквозь платье.
Она была экстренно доставлена в больницу города Нант и введена в состояние искусственной комы.(РИА Новости)
| 2019-08-05T11:39:44+00:00 5 августа 2019, 14:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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