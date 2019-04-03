Во Франции задержали мужчину, готовившего теракт в детском саду

30-летний мужчина был задержан в департаменте Сена и Марна 25 марта. Спустя четыре дня ему было предъявлено обвинение в «террористическом преступном объединении», в настоящее время он находится под стражей.

По информации следователей Главного управления внутренней безопасности (DGSI), мужчина, который уже был известен спецслужбам, планировал совершить теракт против детского сада. Он был задержан, когда следователи поняли, что мужчина пытается получить оружие.

В ходе допроса задержанный признал преступные намерения. Он рассказал, что хотел войти в школу и взять детей в заложники до прибытия полиции и убить сотрудников правоохранительных органов.