Во Франции за сутки на одной сковороде испекли рекордные 2217 блинов

В течение 24 часов, начиная с полудня пятницы, 20 сотрудников отеля Ibis Le relais d’Armor во французском городе Лаваль готовили блины на парковке торгового центра Leclerc Pegase. При этом у них была только одна сковородка.

«Мировой рекорд, таким образом, установлен: всего 2 217 блинов, которые все продали. Прибыль пойдет ассоциации Arc en Ciel, которая воплощает мечты больных детей», — говорится в сообщении радиостанции. Учитывая, что каждый блин стоил 50 центов, команда сможет выписать ассоциации чек на более чем тысячу евро (около 1120 долларов).(РИА Новости)