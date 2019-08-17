Во Франции во время запуска фейерверков пострадали 13 человек

Неудачный запуск фейерверка на праздновании Дня святого Винсена в коммуне Кольюр на юге Франции привел к ожогам у 13 человек, пришедших посмотреть пиротехническое шоу на городском пляже, передает ТАСС.

По предварительным данным, один из зарядов взорвался на барже, с которой запускали салют. Несколько горящих элементов фейерверка упали в толпу зрителей. Из поврежденной установки в сторону берега была выпущена ракета, которая упала в воду.

Два человека получили сильные ожоги и были направлены в больницу Перпиньяна. Туда же был направлен еще один человек с незначительными травмами. Еще 10 зрителям, получившим ожоги, оказали помощь на месте спасатели. Полиция проводит расследование обстоятельств взрыва на барже.

| 2019-08-17T13:25:06+00:00 17 августа 2019, 14:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss