Во Франции в акциях «желтых жилетов» приняли участие около 12 тысяч человек

Около 11,8 тысячи протестующих приняли участие в субботу в 32-й акции «желтых жилетов» во Франции, в Париже на улицы вышли около 1,1 тысячи человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД.
В прошлую субботу по всей стране вышло гораздо меньше манифестантов — приблизительно 7 тысяч человек, на улицы Парижа вышло около 950 человек.
Газета Provence отмечает, что в ходе акций протеста во французском Марселе полиция задержала 15 человек. Некоторые из них были c закрытыми лицами в черной одежде. Издание уточняет, что, согласно местной полиции, манифестанты «замышляли что-то плохое». При этом телеканал BFMTV подчеркивает, что в акции в этом городе приняли участие от 500 до 600 «желтых жилетов».
Газета Républican Lorrain отмечает, что в ходе акции «желтых жилетов» в коммуне Сент-Авольд в департаменте Мозель на востоке Франции машина сбила человека. Мужчина был ранен, но о нем вовремя позаботились уличные медики и спасатели. Вскоре полиция задержала водителя автомобиля. Пострадавший ближе к концу дня покинул больницу, его жизни ничего не угрожает.