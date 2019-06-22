Во Франции в акциях «желтых жилетов» приняли участие около 12 тысяч человек

Газета Provence отмечает, что в ходе акций протеста во французском Марселе полиция задержала 15 человек. Некоторые из них были c закрытыми лицами в черной одежде. Издание уточняет, что, согласно местной полиции, манифестанты «замышляли что-то плохое». При этом телеканал BFMTV подчеркивает, что в акции в этом городе приняли участие от 500 до 600 «желтых жилетов».