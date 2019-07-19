Во Франции уничтожили сбежавшее стадо бизонов

Власти департамента Верхняя Савойя на востоке Франции заявили о том, что стадо бизонов, сбежавших с территории фермы по их разведению, было уничтожено, сообщает местная газета Dauphine Libere.

Ранее сообщалось, что побег стада, состоящего из особей от 300 до 600 килограммов весом, а также двух телят, произошел в среду утром из поместья в департаменте Верхняя Савойя. Поскольку усилия специалистов из Национального управления по охоте и дикой фауне вернуть животных назад оказались безрезультатными, было решено уничтожить все стадо.