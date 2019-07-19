Во Франции уничтожили сбежавшее стадо бизонов

Власти департамента Верхняя Савойя на востоке Франции заявили о том, что стадо бизонов, сбежавших с территории фермы по их разведению, было уничтожено, сообщает местная газета Dauphine Libere.

Ранее сообщалось, что побег стада, состоящего из особей от 300 до 600 килограммов весом, а также двух телят, произошел в среду утром из поместья в департаменте Верхняя Савойя. Поскольку усилия специалистов из Национального управления по охоте и дикой фауне вернуть животных назад оказались безрезультатными, было решено уничтожить все стадо.

| 2019-07-19T16:32:31+00:00 19 июля 2019, 19:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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