Во Франции собрали почти 270 миллионов евро на реконструкцию Нотр-Дама

Сумма пожертвований, собранных четырьмя французскими фондами на реконструкцию собора Парижской Богоматери, где в апреле произошел пожар, составляет почти 270 миллионов евро, в сборе средств принимали участие сотни тысяч доноров из более 150 стран. Об этом свидетельствуют данных фондов, полученных корреспондентом РИА Новости.

После разрушительного пожара в Нотр-Даме 15 апреля власти Франции объявили о сборе средств на проведение работ по реконструкции. Сбором пожертвований уполномочены заниматься четыре французские организации: «Фонд Нотр-Дам» (Fondation Notre-Dame), «Центр национальных памятников» (Centre des monuments nationaux), «Фонд Франции» (Fondation de France) и «Фонд наследия» (Fondation du Patrimoine). Последний остановил сбор средств спустя месяц после пожара.

По сообщениям французских СМИ, общая сумма пожертвований, которые ранее обещали перечислить ряд крупных компаний и бизнесменов, составляет от 800 миллионов до миллиарда евро. По оценкам ряда экспертов, на восстановление собора может потребоваться несколько сотен миллионов евро.