Во Франции считают неприемлемой позицию США по увеличению давления на Иран

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает неправильной позицию США по увеличению давления на Иран. Соответствующее заявление он сделал в понедельник в кулуарах заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«Мы встретимся с британскими и германским коллегами, а также с [верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой] Могерини, чтобы обсудить ситуацию, — отметил он. — Правда, что заявления, которые сделало руководство Ирана по Венскому соглашению вызывают обеспокоенность. Правда, что позиция США усилить давление и санкции нам не подходит, мы говорили об этом. Также верно, что эта форма ультиматума, которая была направлена, недопустима».

«Мы рассмотрим с моими коллегами, как мы будем действовать, чтобы сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и чтобы Иран остался в СВПД», — подчеркнул глава французской дипломатии, добавив, что рассчитывает также обсудить эту тему с госсекретарем США Майклом Помпео.

По его словам, «важно, чтобы Европа по этому вопросу оставалась единой».

Президент Ирана Хасан Роухани 8 мая заявил, что Тегеран принял решение прекратить выполнять обязательства по двум пунктам Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у Ирана обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны. По словам Роухани, право на это дают Тегерану статьи 26 и 36 ядерного соглашения. Кроме того, Иран ожидает, что в течение 60 дней другие участники сделки примут меры для его сохранения и выполнения обязательств.