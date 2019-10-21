Во Франции пропал лауреат кинопремии «Сезар»

Лауреат премии «Сезар» актер Жеральд Томассен пропал во Франции, полиция открыла дело о похищении, сообщает газета Parisien.
В последний раз 45-летнего Томассена видели 28 августа, когда он сел на поезд в городе Рошфор (департамент Шаранта Приморская). На следующий день актер должен был прибыть в Лион для участия в очной ставке по делу об убийстве сотрудницы почты, в котором подозревают его и еще несколько человек.
Томассен так и не появился у следователей, хотя его брат Жером заявил, что мужчина с нетерпением ожидал мероприятия, чтобы снять с себя подозрения. Через несколько дней адвокаты Томассена сообщили в прокуратуру о его исчезновении.
Томассен дебютировал в кино в 1990 году в возрасте 16 лет, снявшись в фильме «Маленький преступник». Он сразу же получил премию «Сезар» как самый многообещающий актер. Его дальнейшая карьера не сложилась из-за злоупотребления алкоголем и наркотиками.(РИА Новости)