Во Франции проходит очередная акция протеста «желтых жилетов»

Манифестации «желтых жилетов» проходят Франции, в том числе в Париже, Лионе, Нанте, Тулузе, сообщают французские СМИ.

Это 26-я протестная суббота. Парижское шествие стартовало около 13.00 от площади Жюсье. Акция проходит под лозунгами поддержки учителей, собравшиеся выступают против реформы образования. Пока никаких инцидентов во французской столице зафиксировано не было. По данным телеканала BFMTV, количество участников акции сравнимо с прошлой субботой, когда на улицы французской столицы, по данным МВД, вышли около 1460 человек.

Акции также проходят в Страсбурге, Тулузу, Дижоне, Руане, Орлеане и других французских городах.

В прошлую субботу манифестация «желтых жилетов» стала самой малочисленной с момента начала протестов. По данным МВД, на протест по всей стране вышли 18,9 тысячи человек, из них 1,4 тысячи в Париже.