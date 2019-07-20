Во Франции призвали освободить задержанный в Иране британский танкер

Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что КСИР задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и танкер Mesdar под флагом Либерии. Однако иранское агентство Fars сообщило, что судно Mesdar было ненадолго остановлено в Ормузском проливе, затем ему было разрешено продолжить свой путь. После всех необходимых процедур ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сопроводили танкер Stena Impero в порт Бендер-Аббас. Однако экипаж британского танкера Stena Impero, состоящий из 23 человек, в том числе россиян, останется на борту, сообщило агентство IRNA.