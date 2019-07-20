Во Франции призвали освободить задержанный в Иране британский танкер

Франция выражает глубокую обеспокоенность в связи с задержанием Ираном танкера Великобритании и призывает Тегеран освободить его в кратчайшие сроки, говорится в заявлении представителя французского МИД.
Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что КСИР задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и танкер Mesdar под флагом Либерии. Однако иранское агентство Fars сообщило, что судно Mesdar было ненадолго остановлено в Ормузском проливе, затем ему было разрешено продолжить свой путь. После всех необходимых процедур ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сопроводили танкер Stena Impero в порт Бендер-Аббас. Однако экипаж британского танкера Stena Impero, состоящий из 23 человек, в том числе россиян, останется на борту, сообщило агентство IRNA.
ria.ru
| 2019-07-20T14:53:17+00:00 20 июля 2019, 15:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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