Во Франции полиция повторно упустила сбежавшего из тюрьмы гангстера

Один из самых известных преступников, который 1 июля сбежал из тюрьмы на вертолете, повторно улизнул от правоохранителей. Об этом в среду, 25 июля сообщает Le Parisien.

Отмечается, что во вторник вечером правоохранители обратили внимание на автомобиль с фальшивыми номерами, водитель которого отказался останавливаться по требованию полиции.

Правоохранители устроили погоню за нарушителем, однако ему удалось оторваться и заехать на парковку торгового центра в Сарселе — пригороде Парижа.

В автомобиле находились водитель и пассажир, им удалось скрыться. Сотрудники полиции обыскали авто и нашли внутри устройство для изменения автомобильных номеров, детонаторы и взрывчатку.

Торговый центр эвакуировали. На место вызвали саперов, которые подтвердили, что преступники перевозили взрывчатку.

Согласно информации издания, следователи связали автомобиль с бегством из тюрьмы в департаменте Сена и Марна. Одним из пассажиров, как полагают, был Редуан Фаид.

Французский гангстер скрывается от полиции после того, как его освободили из тюрьмы вооруженные люди, использовав для побега вертолет.

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