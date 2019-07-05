Во Франции петух предстанет перед судом

Процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, проходит во Франции, решение по делу птицы будет вынесено в сентябре, передает газета Monde.

События разворачиваются в департаменте Приморская Шаранта на западе Франции. В суд на петуха по имени Морис и его хозяйку Корин Фессо подали пожилые соседи женщины — чета Бирон, которой мешают ранние крики птицы. Адвокат истцов требует компенсацию в размере тысячи евро, которая будет переведена на помощь морякам, погибшим в море.

Разборки между Биронами и Фессо продолжаются не первый год. Согласно данным радиостанции Europe1, еще весной 2017 года пенсионеры заявляли, что шуму от петуха пора положить конец. Тогда в поддержку владелицы Мориса были созданы две петиции, которые поддержали почти 155 тысяч человек.