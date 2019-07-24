Во Франции от аномальной жары скончалось пять человек

Французские власти расследуют пять смертей и несколько сотен чрезвычайных ситуаций, предположительно связанных с жарой в стране, передает телеканал BFMTV.
Ранее сообщалось со ссылкой на метеорологическую службу Meteo France, что повышенный — оранжевый — уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях был объявлен во вторник в 80 департаментах материковой Франции из-за сильной жары. Массы сухого и горячего воздуха с Пиренейского полуострова на этой неделе принесли во Францию жару. Ожидается, что самым жарким днем недели станет четверг, когда столбики термометров в Париже могут подняться до отметки в 42 градуса.
По словам французских властей, пять смертей, а также зафиксированные 27 случаев крайне тяжелого состояния здоровья у жителей и 371 случай оказания помощи с относительной срочностью, когда отсутствовала непосредственная угроза жизни, могут быть связаны с высокой температурой воздуха. Теперь следствию предстоит установить причину случившегося и подтвердить предположения.
Первый эпизод жаркой погоды наблюдался во Франции в конце июня, тогда столбик термометра в ряде регионов страны также поднимался выше 40 градусов, в нескольких департаментах был объявлен красный (самый высокий) уровень погодной опасности. Были побиты температурные рекорды.(РИА Новости)
| 2019-07-24T15:25:43+00:00 24 июля 2019, 18:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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