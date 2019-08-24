Во Франции официально открылся саммит G7

Саммит стран «Большой семерки» официально открылся в Биаррице на юге Франции, прибывающих гостей встречают президент Эммануэль Макрон и его супруга Брижит.

Первым прибыл председатель Евросовета Дональд Туск, за ним — премьер-министр Джузеппе Конте, подавший в отставку, но представляющий свою страну на саммите, и глава британского правительства Борис Джонсон. Потом появились премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его японский коллега Синдзо Абэ.

Затем прибыли канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп с супругой Меланией. С каждым из лидеров Макрон сделал совместное фото и кратко пообщался.

Согласно официальной программе, у лидеров G7 запланирован совместный ужин.

| 2019-08-24T22:54:35+00:00 24 августа 2019, 23:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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