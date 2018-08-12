Во Франции неизвестный протаранил двери мечети и скрылся

Во французском в городе Лилль неизвестный на автомобиле Mercedes протаранил дверь мечети аль-Вифак и скрылся.

Об этом со ссылкой на местную префектуру сообщает France 3.

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция уже установила личность подозреваемого и занимается его поиском.

По данным France 3, он из страны Магриба и был ранее судим. Его мотивы неизвестны.

Очевидцы публикуют в Twitter видео и фото с места инцидента. На кадрах виден автомобиль, который стоит внутри мечети. На фото запечатлен и сам автомобиль, и одна из дверей, которая лежит на полу. На одной из фотографий видно, что водительская дверь открыта.

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