Во Франции найдена крупная деталь, оторвавшаяся от самолета Airbus

Житель города До, расположенного в 10 км от аэропорта Тулуза-Бланьяк (юг Франции), обнаружил в своем саду крупную деталь, отвалившуюся от самолета фирмы Airbus. Об инциденте, произошедшем 19 ноября, сообщило во вторник в своем выпуске новостей региональное отделение государственного телеканала France-3.

Деталь имеет длину 1 м при ширине 50 см. Представитель корпорации Airbus подтвердил агентству AFP, что это действительно элемент конструкции одной из моделей самолетов, изготовленной на заводах компании. «По факту находки начато расследование», — сообщил представитель.

С аэродрома Бланьяк осуществляются как коммерческие рейсы, так и испытательные полеты, так как рядом расположены заводы Airbus. Падение детали самолета не вызвало каких-либо разрушений в городе До, население которого составляет 2,3 тыс. человек.(ТАСС)

| 2019-11-26T23:15:06+00:00 27 ноября 2019, 05:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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