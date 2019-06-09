Во Франции начался чемпионат мира по футболу среди женщин

Во Франции стартовал чемпионат мира по футболу среди женских сборных.

Как сообщает vesti.ru, в группе «А», где выступают хозяйки первенства, зафиксированы два крупных счета. Француженки выиграли у команды Южной Кореи (4:0), а сборная Норвегии разгромила соперниц из Нигерии – 3:0.

Параллельно два матча состоялись и в группе «В». Сборная Испании одержала победу над представительницами ЮАР (3:1), а футболистки Германии были сильнее команды Китая – 1:0. В ближайшие два дня старт примут еще четыре группы по четыре команды.