Во Франции на мужчину напал горный козел

Французские пожарные были вынуждены задействовать вертолет для спасения мужчины от агрессивного горного козла, сообщает радиостанция France Bleu.

Инцидент произошел утром в субботу в коммуне Бодинар-сюр-Вердон (департамент Вар). По данным радиостанции, горный козел напал на 56-летнего мужчину, когда тот совершал утреннюю пробежку. Мужчина залез на дерево и вызвал спасателей.На место происшествия прибыла команда специалистов, карета скорой помощи и вертолет пожарной службы.

Мужчина отделался несколькими ушибами.

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| 2018-07-21T21:14:13+00:00 22 июля 2018, 00:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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