Во Франции мясники сорвали фестиваль веганов

Городской совет Кале отменил фестиваль веганов, запланированный на сентябрь, сообщает портал The Local France.

По словам организаторов, власти приняли такое решение из-за «крайне агрессивных угроз» охотников и производителей мясной продукции. Они запланировали совместную акцию протеста, которая, как считают в мэрии Кале, способна нарушить общественный порядок, сообщает РИА Новости .

Веганство, главная идея которого заключается в отказе от употребления в пищу всех продуктов животного происхождения, в последние годы набрало популярность во Франции. Этим остались недовольны мясники и фермеры, которые считают, что оппоненты вместе с поддерживающими движение СМИ пытаются навязать обществу свой образ жизни и питания. Кроме того, в апреле вандалы атаковали несколько мясных лавок в Па-де-Кале.

В связи с этим лидер профсоюза мясников Жан Франсуа Гихард обратился в министерство внутренних дел Франции с требованием обеспечить нормальные условия для работы в индустрии.

Представители веганских движений, в свою очередь, отвергают обвинения в насилии.

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