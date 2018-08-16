Во Франции могут обрушиться 7% мостов, считают эксперты

Недавняя аудиторская проверка, запрошенная правительством Франции, показывает, что почти каждый третий мост на национальных автомагистралях во Франции требует ремонта. Согласно этому докладу, 7% из них даже имеют «риск обрушения» в долгосрочной перспективе, это 840 мостов.

«Франция насчитывает 200 тысяч автодорожных мостов на 1 миллион км дорог. В аудиторской проверке (от 10 июля 2018 года) речь идет лишь о 12 тысячах мостов, находящихся на балансе у государства. Остальные находятся на балансе у органов местного самоуправления — у мэрий и департаментов. Так что я согласен с оценкой в 7%, но их нужно экстраполировать на общее число, то есть, 7% от 200 тысяч автодорожных мостов. Итак, мы получаем не 840, а 14 тысяч опасных мостов. Если мы ничего не будем делать, то ситуация ухудшится», — сказал РИА Новости президент Национального союза спецподрядчиков по ремонту и укреплению инженерных структур Кристиан Тридон.