Во Франции грачей научили убирать мусор

В тематическом парке Пюи-дю-Фу, расположенном в 400 километрах от Парижа, шесть грачей научили собирать мусор и в самое ближайшее время они приступят к своим обязанностям. Об этом сообщает NDTV.

«Наша цель заключается не только в поддержании чистоты: посетители сами убирают за собой. Мы хотим показать, что природа может многому нас научить в том, что касается заботы об окружающей среде», − отметил президент парка Николя Де Вильерс, пишет korrespondent.net.

По его словам, на территории парка установят специальные боксы, которые будут выдавать птицам лакомство каждый раз, когда те забросят в нее обертку от конфеты или окурок.

Для обучения были выбраны грачи – птицы из семейства вороновых, которых считают особенно умными. В пользу такого выбора выступил и тот факт, что они широко распространены в Европе.

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