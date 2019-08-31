Во Франции двое мужчин напали с ножом на прохожих

В городе Виллербан, недалеко от Лиона произошло массовое нападение на людей. Двое мужчин набросились на прохожих, им удалось ранить восемь человек. Пол и возраст пострадавших пока не известен. Еще один человек погиб.

СМИ сообщают о том, что задержан только один преступник. Его сообщнику удалось сбежать. Предположительно, задержанный мужчина имеет афганское гражданство. Полиция устанавливает, является ли он участников какой-либо террористической группировки. Поиски второго нападавшего продолжаются.

Ранее kp.ru писал, что в Сиднее вооруженный мачете мужчина выщел на улицы и ранил женщину. Жертв могло быть и больше, если бы очевидцы не вмешались и не скрутили нападавшего, до приезда полиции. Позже было установлено, что мужчина схватил мачете не из-за идеологических соображений, а из-за своей болезни – он находился на учете у психиатра.

| 2019-08-31T20:50:30+00:00 31 августа 2019, 20:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss