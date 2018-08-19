Во Франции автомобиль въехал в толпу у ночного клуба

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 18-летний автомобилист сначала наехал на людей, а затем врезался в столб.

В результате наезда два человека получили крайне тяжелые ранения, для их эвакуации пришлось вызывать вертолёт. Ещё пятеро получили более лёгкие травмы.

Причина происшедшего пока официально не установлена, но сообщается, что молодой человек поссорился с сотрудником клуба.

РИА Новости