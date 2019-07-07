Во Франкфурте-на-Майне началась операция по обезвреживанию бомбы Второй мировой войны

Эвакуация около 16,5 тыс. человек началась в воскресенье во Франкфурте-на-Майне в связи с операцией по обезвреживанию неразорвавшегося снаряда времен Второй мировой войны. Об этом говорится в сообщении местной пожарной службы.

500-килограммовая бомба была обнаружена во время строительных работ недалеко от здания Европейского центрального банка. Эвакуация началась в 08:00 (09:00 мск). В ее зоне расположены ЕЦБ, железнодорожный вокзал, станции городской электрички, полицейский участок, дом для инвалидов и престарелых.

Для жителей, которые не могут остаться у родственников или друзей, организован пункт помощи. Кроме того, им сегодня предоставлен бесплатный вход в городские музеи.

Операция по обезвреживанию должна начаться во второй половине дня.

Согласно приблизительным подсчетам, в конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров. 10-20% из них не разорвались. Раз в несколько месяцев снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют — саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.
| 2019-07-07T11:37:07+00:00 7 июля 2019, 11:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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