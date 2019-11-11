Во Флориде стартовала многоразовая ракета Flacon 9 с 60 спутниками

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала с космодрома во Флориде с 60 спутниками Starlink. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, запуск ракеты произошел в 9.56 по времени Восточного побережья США (18.56 по бакинскому) с космодрома на мысе Канаверал.

Отмечается, что многоразовая ракета-носитель осуществляет запуск четвертый раз. Это происходит впервые, ранее ракеты могли осуществить только три запуска.

До этого Falcon 9 осуществила запуск спутников Iridium-7, SAOCOM-1A и Nusantara Satu.

Также впервые используется для старта уже использовавшийся в полете носовой обтекатель ракеты.

Планируется, что ракета должна отделить первую ступень, а затем совершить посадку в Астатическом океане.