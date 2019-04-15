Внутри уникального метеорита планетологи нашли «зародыш» кометы

Один из метеоритов, упавших на южный полюс Земли в недавнем прошлом, содержит в себе следы первичных пород Солнечной системы, попавших в породивший его астероид после его столкновения с «зародышем» кометы. Об этом пишут планетологи в журнале Nature Astronomy.

«Астероид послужил своеобразной защитной капсулой, внутри которого сохранились «зародыши» комет и зерна первичной материи Солнечной системы. Она помогла им пережить путешествие через атмосферу Земли, а нам – получить образцы материи, которая бы никогда бы не попала сюда сама по себе», — заявил Ларри Ниттлер из Института науки Карнеги в Вашингтоне (США).