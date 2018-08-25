Внутренний госдолг Азербайджана достигнет 2 млрд манатов в 2025 году

Внутренний госдолг Азербайджана возрастет в предстоящие семь лет и достигнет 2,0 млрд манатов к 2025 году.

Об этом говорится в среднесрочной и долгосрочной стратегии по управлению госдолгом в Азербайджанской Республике, утвержденной распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 24 августа, передает Report.

Согласно стратегии, внутренний госдолг в 2018 году составит 1,1 млрд манатов, в 2019 году — 1,3 млрд манатов, в 2020 году — 1,6 млрд манатов, в 2021 году — 1,8 млрд манатов, в 2022 году — 1,9 млрд манатов. В последующие два года (2023, 2024) объем задолженности сохранится на уровне 1,9 млрд манатов.

Отношение внутреннего госдолга к ВВП в 2018 году прогнозируется на уровне 1,5%, а в 2025 году — 2,1%.

По состоянию на 1 января 2018 года общая сумма государственного долга Азербайджана составила 17 007,4 млн манатов. На долю внешнего госдолга пришлось 15 978,1 млн манатов (9 398,3 млн долларов) или 93,9%, внутреннего — 1 029,3 млн манатов или 6,1% совокупного госдолга.

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