Внук Назарбаева осужден в Лондоне над год условно

Королевский суд района Саутворк в Лондоне приговорил Айсултана Назарбаева к году лишения свободы условно за незаконное проникновение на чужую собственность и драку с полицейским, сообщили РИА Новости в суде.

О предъявлении этих обвинений Айсултану Назарбаеву в июле РИА Новости сообщила столичная полиция Лондона. Издание Court News UK, специализирующееся на судебной тематике, тогда отмечало, что фигурант — внук экс-президента Казахстана.

«Назарбаев приговорен к 12 месяцам условного срока», — сообщили в суде.

В начале июня Айсултан Назарбаев проник на частную территорию, а также оказал сопротивление прибывшим на место инцидента полицейским. По данным британских СМИ, внук бывшего президента Казахстана укусил за руку сержанта полиции, когда пытался прыгнуть с балкона квартиры в лондонском районе Ковент Гарден.

Вынесенный в пятницу приговор 29-летнему Назарбаеву также предполагает испытательный срок в течение 18 месяцев и лечение от наркозависимости.