Внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиками

Внучка американского политика, бывшего генерального прокурора Роберта Кеннеди — младшего брата 35-го президента США — Сирша Кеннеди Хилл умерла в четверг в результате передозировки наркотиками. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник.

По ее данным, 22-летняя девушка умерла в семейном поместье Кеннеди в местечке Хайэннис-порт (штат Массачусетс). В заявлении родственники погибшей отметили, что «ее сердце было наполнено мечтами, надеждами и любовью». «Наши сердца разбиты после потери нашей любимой Сирши», — приводит издание их слова.

Правоохранительные органы начали расследование. Официально причина смерти на данный момент не подтверждена.

The New York Times отмечает, что девушка ранее признавалась в том, что страдает от депрессии. Сирша Кеннеди была единственным ребенком Кортни Кеннеди Хилл — дочки Роберта Кеннеди и его супруги Этель Кеннеди, и Пола Майкла Хилла.(ТАСС)