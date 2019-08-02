Внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиками

Внучка американского политика, бывшего генерального прокурора Роберта Кеннеди — младшего брата 35-го президента США — Сирша Кеннеди Хилл умерла в четверг в результате передозировки наркотиками. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник.

По ее данным, 22-летняя девушка умерла в семейном поместье Кеннеди в местечке Хайэннис-порт (штат Массачусетс). В заявлении родственники погибшей отметили, что «ее сердце было наполнено мечтами, надеждами и любовью». «Наши сердца разбиты после потери нашей любимой Сирши», — приводит издание их слова.

Правоохранительные органы начали расследование. Официально причина смерти на данный момент не подтверждена.

The New York Times отмечает, что девушка ранее признавалась в том, что страдает от депрессии. Сирша Кеннеди была единственным ребенком Кортни Кеннеди Хилл — дочки Роберта Кеннеди и его супруги Этель Кеннеди, и Пола Майкла Хилла.(ТАСС)

| 2019-08-02T08:46:30+00:00 2 августа 2019, 10:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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