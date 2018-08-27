Вновь ОДКБ, вновь старые аргументы…

На самом деле, на фоне нынешних очень сложных армяно-российских отношений споры вокруг регионального геополитического выбора и военно-политического статуса Азербайджана должны были казаться априори беспредметными и беспочвенными.

Но нет, наши пророссийски настроенные круги продолжают муссировать разговоры об ОДКБ и ЕАЭС, стараясь актуализировать их при малейшей возможности.

Аргументы, как говорится, старые-прежние, они почти остаются неизменными и тут ровным счетом ничего нового нет, как всегда, утверждается, что якобы, если Азербайджан станет членом вышеназванных организаций, то стрелки российской политики будут переориентированы в направлении Баку, даже в качестве вознаграждения Кремль вернет нам Карабах.

Эти люди не учитывают одно обстоятельство, что в 1993-99 гг. Азербайджан был участником Договора о Коллективной Безопасности и до сих пор является членом СНГ, но за это время были освобождены лишь одна деревня и одна высота, и то благодаря усилиям нашей армии.

Поэтому возникает резонный вопрос: имеют ли названные «предложения» хоть какое-то реальное содержание и стоит ли нам прислушиваться к их логике?

Дело в том, что, как раз-то, не стоит. Но они продолжаются вот уже несколько лет подряд и со своей отталкивающей навязчивостью и монотонностью в буквальном смысле, надоедают и самое главное, до сих пор находят себе аудиторию, притягивая на свою сторону людей, далеких от реальной политики, особенно, тех, которые еще тоскуют по былым советским временам.

То, что мы снова наблюдаем очередной пик интенсивности подобных обсуждений, тоже не случайно – он связан с последними событиями в Армении, особенно, с «волнениями» в армяно-российских отношениях. Интересным является такой момент, что в названной политической плоскости тоже, по большому счету, ничего нового не произошло.

Да, кремлевские стратеги и идеологи всячески стараются выставить Н.Пашиняна русофобом и западником. Подобные попытки усилились особенно, после того, как Пашинян начал юридическое расследование событий 2008 года, привлекая к ответственности некоторых ведущих лиц карабахского политического клана. Кремль сразу насупил брови, даже не обошлось без прямых и открытых угроз.

Мы не утверждаем, что Пашинян вообще, равнодушен к Западу и вовсе не думает о перспективах геополитической переориентации своей страны. Он прекрасно понимает, что Армении, которая даже оружие покупает на российские кредиты, необходимо «второе дыхание» и экономическая поддержка Запада, а это невозможно без определенных политических корректив.

Но западные страны уже дали ему понять, что каких-то вознаграждений за революцию не следует ожидать и Еревану помогут лишь при одном условии; если кабинет Пашиняна начнет конкретные и действенные политические и экономические реформы. Короче говоря, тревоги Кремля пока необоснованны и явно преувеличены: ни Штаты, ни страны Европы не думают об организации миссионерского похода в Армению.

После прихода к власти, Н.Пашинян лишь раз участвовал на июльском саммите НАТО, и армянские военные приняли участие в учениях НАТО, которые прошли в Грузии. Но российские СМИ раздули это до невероятных масштабов, забывая, что то же самое происходило и при прежних властях, т.к. другие бывшие советские республики и Армения в свое время присоединились к программе НАТО «Партнерство во имя мира».

Заметим, что и С.Саргсян тоже в свое время принимал участие на саммитах НАТО, и при нем армянские военные участвовали в региональных учениях Североатлантического Блока. Поэтому приходится еще раз констатировать, что по большому счету ничего нового не произошло.

Так в чем же дело? И почему в Белокаменной такая истерика? Дело в том, что, возбуждая уголовное дело против членов карабахского клана, Пашинян «наступил на хвост» Кремлю – ведь, экс-президент Кочарян и особенно, генерал Ю.Хачатуров являются ведущими лицами «пятой колонны» России в Армении.

И надо отметить, что Пашинян сразу почувствовал опасность и понял, что, если не освободить Кочаряна, у Кремля появятся новые «намерения» и планы. Поэтому суд принял решение об освобождении Кочаряна, хотя армянские следователи и прокуроры в этом вопросе всю вину переложили на суды, якобы именно они принимают неправильные решения.

Но даже несмотря на то, что 17 августа на митингах в Ереване Пашиняну удалось создать внушительный и убедительный эффект, мы все же, придерживаемся той версии, что при освобождении Кочаряна главным мотивом было давление Кремля. Проблему другого «героя» — генерала Ю.Хачатурова В.Путин обсуждал даже с Н.Назарбаевым.

Сейчас главным и даже тревожным моментом является то, что после пережитого политического шока, карабахский клан вновь начинает набирать силы,- уже серьезно обсуждаются такие гипотезы, как возвращение Р.Кочаряна в большую политику…

Да, такова приблизительная картина политических страстей в Армении: она еще не покинула ряды ОКДБ, и поэтому мы не должны торопиться с поспешными выводами и не давать волю собственным фантазиям.

Существующий военно-политический статус Азербайджана наиболее оптимален, т.к. даже Кремль относится к нему терпимо, потому что в российско-азербайджанских отношениях утвердились стабильность и однозначность, которые особенно важны на фоне неопределенных процессов в регионе…

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