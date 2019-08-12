Внимательные зрители заметили ляп в фильме Тарантино «Однажды… в Голливуде»

Зрители заметили киноляп в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде». Речь идет о часах на руке персонажа, которого сыграл Брэд Питт, пишет The Independent.

По данным сайта Worn and Wound, часы Citizen 8118 Bullhead появились в 1972 году, в то время как действия в   картине разворачиваются в 1969 году.

Фильм «Однажды… в Голливуде» был представлен на Каннском кинофестивале. Главные герои — актер вестернов Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт).

Действие происходит на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона, и убийства жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрoн Тейт (Марго Робби). В фильме свою последнюю роль сыграл Люк Перри, сообщает ТАСС.

В Азербайджане, как и в России картина вышла в прокат — 8 августа.

| 2019-08-12T11:21:54+00:00 12 августа 2019, 13:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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