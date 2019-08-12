Внимательные зрители заметили ляп в фильме Тарантино «Однажды… в Голливуде»

Зрители заметили киноляп в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде». Речь идет о часах на руке персонажа, которого сыграл Брэд Питт, пишет The Independent.

По данным сайта Worn and Wound, часы Citizen 8118 Bullhead появились в 1972 году, в то время как действия в картине разворачиваются в 1969 году.

Фильм «Однажды… в Голливуде» был представлен на Каннском кинофестивале. Главные герои — актер вестернов Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт).

Действие происходит на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона, и убийства жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрoн Тейт (Марго Робби). В фильме свою последнюю роль сыграл Люк Перри, сообщает ТАСС.

В Азербайджане, как и в России картина вышла в прокат — 8 августа.