Внимание: кишечная палочка

С наступлением жары и пляжного сезона вопрос выброса сточных вод в Каспийское море вновь стал актуальным.

# решило провести мониторинг прибрежных поселков, чтобы выяснить были ли установлены очистительные сооружения.

Как заявила нам заместитель председателя муниципалитета Пиршаги Рагима Малекзаде сточные воды поселка по — прежнему продолжают сливать в Каспийское море.

«Но нам пообещали, что в скором времени в поселке будет создана новая канализационная система», — сообщила заместитель председателя муниципалитета.

Мы также попытались выяснить, как решен канализационный вопрос в поселке Говсаны. Кстати, в Говсанах находится единственное очистительное сооружение, построенное еще в советское время, куда сливается часть сточных вод столицы.

Руководитель муниципалитета в Говсанах Эльбрус Халилов заявил #, что в соответствии с государственной программой в течение 2019-2023 годов в их поселке будут построены очистительные сооружения.

И добавил: «К сожалению, Говсаны не подключен к очистительной станции, которая есть на территории поселок. Государственные программы принимались и раньше, но очистительные сооружения так и не были построены. Надеемся, что на этот раз проблема поселка будет решена», — сказал Эльбрус Халилов.

По словам представителей муниципалитета поселка Зира, канализационная система отсутствует в большинстве домов поселка.

«Сточные воды этих домах, также сливаются в море», — рассказали сотрудники муниципалитета.

31 июля 2018 года на сайте # была опубликована статья под названием «В поселке Пиршаги нет очистительных сооружений». Как сообщил тогда нам тогда глава пресс-службы ОАО «Azеrsu» Анар Джабраиллы, в 2017 году «Azеrsu» при поддержке Korea Eximbank приступило к строительству очистительных сооружений в поселке Пиршаги. «После завершения строительства эта проблема будет решена», — пообещал пресс-секретарь.

Мы связались с Анаром Джабраиллы, но как выяснилось строительство еще не завершено. «Но оно будет завершено в ближайшем будущем», — заявил Анар Джабраиллы, полный оптимизма.

Как отметил пресс- секретарь, очистительные сооружения отсутствуют во многих бакинских прибрежных поселках. «Мы выступили с предложениями относительно решения этой проблемы. Теперь ждем их принятия», — сказал Анар Джабраиллы. По словам Анара Джабраиллы, Государственная программа по созданию канализационной системы принимается Кабинетом министров. «Но информации о том, что Кабмин принял решение о создании канализационной системы в бакинских поселках в течение 2019 -2023 годов, у меня нет», — сказал Анар Джабраиллы.

Эколог, глава Национального центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов возмущен тем, что Министерство экологии и природных ресурсов не принимает меры по предотвращению слива сточных вод в море. «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии ежегодно проводит мониторинги морской воды на бакинских пляжах. Но, кишечные палочки находят только на отдельных пляжах, этого не может быть, они должны быть обнаружены на всех пляжах, ведь слив сточных вод производится годами», — подчеркнул руководитель Национального центра.

В ответ на наш запрос в Министерство экологии и природных ресурсов, мы получили письмо за подписью руководителя управления Комплексного экологического мониторинга на Каспии Арастуна Гасанова. В письме начальник управления подтвердил факты слива сточных вод в море. Причиной указал отсутствие очистительных сооружений на определенных территориях.

«На территории поселков Новханы, Туркан, Сахил, Шыхово, Говсаны и Сумгаита в море сливаются сточные воды, которые образуются на предприятиях. К сожалению, на территории этих поселков во многих домах нет очистительных сооружений. Эта проблема не будет решена до тех пор, пока не будут установлены очистительные сооружения, отвечающие современным стандартам. В связи с этим мы неоднократно обращались в Открытое Акционерное Общество «Azərsu». Одновременно просили владельцев предприятий и проживающих на этих территориях граждан, установить очистительные сооружения и не загрязнять больше Каспий. Мы также просим муниципалитеты, и местные органы исполнительной власти подвергать общественному осуждению, тех, кто загрязняет море», — пишет руководитель управления.

В свою очередь, заведующий отделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Зияддин Кязимов рассказал #, на каких пляжах была обнаружена кишечная палочка в пробах морской воды в результате мониторинга, проведенного центром.

«Кишечные палочки были обнаружены в морской воде пляжей Тюркан, Говсаны, Шихово, Сахиль и Сумгаита», — сказал Зияддин Кязимов. Сотрудник минэкологии называл еще и Новханы, а в результате мониторинга #,выяснилось, что очистительных сооружений нет в Пиршаги и Зира.

И дело даже не в том, что информация о количестве пляжей с пресловутой палочкой разная. Трудно поверить в то, что на одном пляже в морской воде обнаружена кишечная палочка, а на другом нет. Море то у нас одно, Каспийское…