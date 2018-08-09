Внешнюю политику Путина поддерживают все меньше россиян

Согласно опросу «Левада-центра», за последние два с лишним года снизилось число тех, кто считает президента Владимира Путина «настоящим лидером», защищающим интересы страны.

Внешнеполитический курс президента Владимира Путина пользуется все меньшей поддержкой россиян. Об этом свидетельствуют результаты проведенного «Левада-центром» опроса, сообщает РБК в четверг, 9 августа. Так, если в марте 2016 года внешнюю политику Путина поддерживали почти четверть опрошенных (22%), то в июле 2018 года такой ответ дали только 16% респондентов.

За этот период заметно снизилось и число россиян, считающих, что Путин защищает государственные интересы — с 25 до 17 процентов. Кроме того, все меньше россиян видят в президенте «настоящего лидера, способного повести за собой людей»: с марта 2015 года доля согласившихся с этим утверждение также сократилась с 25 до 17 процентов. При этом доля жителей РФ, считающих президента опытным политиком, выросла с 33 до 49 процентов.

На вопрос «Чем вам не нравится Владимир Путин?» большинство, как и в предыдущие годы, указывает на связи президента с крупным капиталом (март 2015 года — 21 процент, июль 2018 года — 17 процентов). Почти столько же респондентов (16%) считают, что Путину «чужды интересы народа». Еще 14% опрошенных полагают, что президент связан с коррумпированными политиками. Но только 9% респондентов согласились с утверждением, что Путин не справляется с руководством страной.

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