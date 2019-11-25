Внешнеполитическое ведомство Азербайджана ответило Николу Пашиняну

«Интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна итальянской газете «Corriere della Sera» можно расценить как очередное популистское заявление».

Как сообщает Report, об этом заявила начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева, отвечая на запрос СМИ прокомментировать сказанное премьер-министром Армении в интервью итальянской газете «Corriere della Sera».

По ее словам, в своем интервью Н.Пашанян, говоря о феномене «армянофобии», приводит лживые примеры, не имеющие ничего общего с реальностью: «Так, он утверждает, что Г.Мхитарян не смог участвовать в финальном матче Лиги Европы УЕФА в Баку якобы из-за того, что являлся армянином. Напомним, что со стороны Азербайджана была распространена официальная информация о полном обеспечении безопасности всех игроков, в том числе игрока футбольного клуба «Арсенал» Г.Мхитаряна, а также всех болельщиков финального матча Лиги Европы УЕФА, состоявшегося в Баку 29 мая сего года. Мхитарян не приехал в Азербайджан для участия в финальной игре Лиги Европы на основании собственного решения, в то время как Азербайджаном были предоставлены все соответствующие гарантии. Хотели бы также отметить, что спортсмены армянского происхождения не раз участвовали в многочисленных спортивных соревнованиях, проводимых до сих пор в Азербайджане. А во время Европейских игр глава государства даже лично вручил награду игроку армянского происхождения.

Глава правительства Армении, пытаясь хоть как-то оправдать свои необоснованные утверждения, поделился и другим измышлением, приведя лживый «пример» того, что якобы водитель, который слушал армянскую музыку в столице Азербайджана, подвергся аресту.

Что же касается мыслей в отношении урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, высказанных в интервью Н.Пашиняна, хотели бы отметить, что президент Азербайджанской Республики на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», состоявшемся 3 октября сего года в Сочи, прямо и однозначно озвучил взгляды в контексте разрешения конфликта, указав на необходимость сделать это в рамках территориальной целостности Азербайджана, принятого всем миром Устава ООН, резолюций Совета Безопасности ООН и Хельсинкского Заключительного акта. Урегулирование конфликта именно на этих основах принесет стабильность, процветание и прогресс в наш регион», — отметила Л.Абдуллаева.