Внешнеполитические приоритеты Грузии не зависят от угроз Москвы

Угрозы со стороны России не могут повлиять на решения грузинских властей. Об этом заявляют в руководстве Грузии в ответ на очередное предупреждение со стороны замглавы российского МИДа Григория Карасина в связи с атлантической интеграцией Грузии, сообщает Голос Америки.

«Заявления Карасина… о порте в Анаклии или насчет отношений Грузии и НАТО, не смогут повлиять ни на строительство порта в Анаклии, ни на динамику отношений Грузии и Североатлантического альянса. Наша страна очень четко заявила, что членство в НАТО для нас жизненно важно как в плане обеспечения безопасности, так и для демократического развития страны и будущего прогресса по любым направлениям», — заявили в партии «Грузинская мечта», располагающей большинством в парламенте страны.

В грузинской оппозиции тоже считают, что «то, что не нравится российским чиновникам, всегда является позитивным для грузинского государства».

После встречи со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зурабом Абашидзе 13 июня в Праге, Григорий Карасин сделал комментарий для грузинских СМИ. Он в частности сказал, что вступление Грузии в НАТО будет «губительным» для отношений Грузии с Россией.