Внесена ясность в ситуации вокруг планируемого ремонта станции метро «Ази Асланов»

Станция метро «Ази Асланов» не будет закрыта, об этом сообщил руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

«Понятие капитального ремонта не подразумевает полного закрытия станции. Закрытие станции неизбежно в тех случаях, когда в связи с ремонтом возникает какая-либо опасность для пассажиров, либо необходимо полное ограничение их доступа», — пояснил он.

Мамедов привел в пример ремонт станцию метро «Хатаи», когда ремонт платформ был осуществлен без закрытия самой станции.

«Когда на станциях «Иншаатчилар», «20 января» проводились ремонтные работы по замене эскалатора, пассажиры пользовались альтернативными входами и выходами, на станции «28 Мая» – переходами станции «Джафар Джаббарлы», — напомнил он.

Отметим, что «Ази Асланов»— конечная станция первой (красной) линии Бакинского метрополитена. За станцией находится оборотный тупик.

Станция введена в эксплуатацию 10 декабря 2002 года в составе участка «Ахмедлы» — «Ази Асланов». Получила своё название в честь советского военачальника, Ази Ахад оглы Асланова. Станция имеет четыре выхода, к которым ведут подземные переходы.(trend)