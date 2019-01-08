ВМС США считают нахождения своего корабля в Чёрном море законным

Американский корабль USS Fort McHenry находится в Чёрном море в соответствии с международным правом, также его визит был плановым. Об этом ТАСС заявил представитель ВМС США Джеффри Дорси.

— Мы регулярно работаем в Чёрном море в соответствии с международным правом и Конвенцией Монтрё и будем продолжать это делать, — сказал Дорси.

Напомним, ранее в Чёрное море вошёл большой десантный корабль Fort McHenry ВМС США — было опубликовано видео его прохода пролива Босфор. США назвали целью визита корабля — «обеспечение безопасности» и «укрепление прочных отношений с союзниками по НАТО и партнёрами в регионе».

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