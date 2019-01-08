ВМС США считают нахождения своего корабля в Чёрном море законным

Американский корабль USS Fort McHenry находится в Чёрном море в соответствии с международным правом, также его визит был плановым. Об этом ТАСС заявил представитель ВМС США Джеффри Дорси.

— Мы регулярно работаем в Чёрном море в соответствии с международным правом и Конвенцией Монтрё и будем продолжать это делать, — сказал Дорси.

Напомним, ранее в Чёрное море вошёл большой десантный корабль Fort McHenry ВМС США — было опубликовано видео его прохода пролива Босфор. США назвали целью визита корабля — «обеспечение безопасности» и «укрепление прочных отношений с союзниками по НАТО и партнёрами в регионе».

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| 2019-01-08T00:31:12+00:00 8 января 2019, 07:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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