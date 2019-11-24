ВМС США проследили за учениями российских подлодок в Атлантике

Патрульные противолодочные самолеты-разведчики ВМС США P-8A Poseidon провели многочасовые полеты над районами Северной Атлантики, где проходят учения подводных лодок ВМФ России. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на западные ресурсы по мониторингу авиаперелетов в воскресенье, 24 ноября.

Отмечается, что за целый день не менее двух разведывательных самолетов, вылетевших с авиабазы Лажеш на Азорских островах (Португалия), облетели области к югу от линии противолодочной обороны НАТО в северной части Атлантического океана между Гренландией, Исландией и Великобританией.

Маршрут полетов самолетов говорит о том, что субмарины ВМФ России пересекали линию обороны НАТО, отрабатывая маневры в случае вооруженного противостояния с альянсом и скрытного подхода к восточному побережью США.

Об учениях российских подводных лодок стало известно в конце октября. Десять субмарин, восемь из которых — атомные, начали тренировки с целью демонстрации Западу собственной боеспособности. Операция должна продлиться 60 дней. По информации сервисов по мониторингу за самолетами, с момента входа субмарин в воды Северной Атлантики западные самолеты-разведчики начали облетать область учений практически ежедневно.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в ответ на учения подлодок заявила, что Россия тем самым демонстрирует свою мощь и важность обеспечения безопасности морского пути в сторону Мурманска. Сульберг отметила, что Норвегия не видит в этом угрозы, однако нуждается в обороне НАТО.

По данным Минобороны России, атомные подводные лодки проекта 945А несут на борту крылатые ракеты «Гранат» и имеют мощное торпедное вооружение. Благодаря использованию при строительстве их прочного корпуса из титановых сплавов они способны эффективно действовать на глубинах более 400 м, обладают повышенной скрытностью и малошумностью (iz.ru)