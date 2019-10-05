ВМС США испытали в Тихом океане противокорабельную ракету

Военно-морские силы (ВМС) США провели недалеко от острова Гуам испытания противокорабельной крылатой ракеты. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN.

Как он отмечает, речь идет о ракете NSM (Naval Strike Missile), предназначенной для поражения кораблей на расстоянии до 100 морских миль. Ее производит американская военно-промышленная корпорации Raytheon. Как отмечает CNN, ракета разработана с применением технологии обеспечения малозаметности и способна менять курс.

Ракета была запущена с корабля прибрежной зоны. В качестве цели был выбран списанный американский корабль.

Как отмечает телеканал, испытания состоялись во вторник. В этот день в Китае провели военный парад в честь 70-летия образования КНР. На нем Народно-освободительная армия Китая впервые продемонстрировала ряд новейших вооружений.(ТАСС)

| 2019-10-04T23:26:46+00:00 5 октября 2019, 06:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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