Вмешиваться в церковный разлад между Россией и Украиной Турция не будет

Турция не будет вмешиваться в решения Патриархата греческой православной церкви в Стамбуле и сохранит нейтралитет в отношении противостояния между Россией и Украиной в религиозных вопросах. Об этом сказал агентству «Анадолу» преподаватель факультета теологии Университета Анкары, профессор Ахмет Хикмет Эроглу.

Патриарх греческой православной церкви в Стамбуле ранее подписал томос (указ) об автокефалии для Украинской православной церкви.

По мнению Эроглу, Россия не станет требовать от Турции вмешательства в решения Патриархата греческой православной церкви в Стамбуле.

Турция предпочитает придерживаться нейтральной позиции в отношении борьбы между Россией и Украиной, в качестве инструмента в которой стороны используют религию, сказал профессор.

«Турция заинтересована в сохранении связей и с Украиной, и с Россией. Аналогичные разногласия существуют и между Россией и странами Запада. Турция не намерена вмешиваться в эту ситуацию», — сказал Эроглу.

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