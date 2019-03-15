Влюбленный в кяманчу: израильский последователь Габиля Алиева выступит в Баку

Во Дворце Гейдара Алиева выступит всемирно известный исполнитель на кяманче, мастер непревзойденных мелодий, легендарный израильский музыкант Марк Элияху.

Как сообщили «Зеркало» в пресс-службе дворца, концерт состоится 25 мая, и это будет первое выступление Марка Элияху на бакинской сцене.

Музыкальным гуру Элияху является выдающийся азербайджанский виртуоз, кяманчист Габиль Алиев, с творчеством которого он познакомился 20 лет назад и был впечатлен настолько, что переехал в Баку, начал брать уроки игры на национальном музыкальном инструменте под руководством Адалета Везирова.

Он покинул свой дом в 16 лет, отправившись, как он сам говорит, «в музыкальное путешествие в поисках себя и своей музыки». Именно тогда он впервые и услышал звучание кяманчи, поняв, что это музыка его души и сердца.

В Азербайджане музыкант прожил 2 года.

Интересна и другая история: кяманчу Марк получил в подарок из рук самого Габиля Алиева!

Это был инструмент из личной коллекции мастера, с которым он охотно расстался в знак того, что Марк является продолжателем дела всей его жизни.

В своем виртуозном исполнении Марк Элияху представляет современным любителям всю тонкость, глубину и красоту азербайджанской традиционной музыки.

Не так давно музыкант совместно с солисткой Азербайджанского телевидения и радио, заслуженной артисткой Азербайджана, талантливой ханенде Бейимханым Велиевой записал песню на одно из самых популярных стихотворений тюркоязычного мира Мухаммеда Хусейна Шахрияра Ulduz Sayaraq.

Песня была представлена под названием Do you remember («Помнишь ли ты?).

Таким образом, Марк Элияху в очередной раз продемонстрировал всему миру любовь и признание азербайджанской культуре и мугаму.

Марк родился в Дагестане в 1982 году в семье знаменитого музыковеда Переца Элияху. После репатриации его семьи в Израиль, изучал как западную, так и восточную музыку.

Сегодня Элияху с успехом гастролирует по всему миру, собирает полные залы, восхищая публику своей несравненной и проникновенной музыкой.

Специально для бакинской публики израильский музыкант готовит несколько сюрпризов.

Ирада Асадова