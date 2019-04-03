Вложения SOFAZ распределены между более чем 50 странами

На конец 2018 года 76,5 процента инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) было вложено в финансовые инструменты с фиксированным доходом и в инструменты рынка краткосрочных капиталов, сказали Trend в Фонде.

Как отметили в Фонде, на сегодняшний день портфель SOFAZ включает в себя финансовые инструменты, выраженные в порядка 20 валютах.

«Кроме того, географическая диверсификация также является одним из ключевых направлений инвестиционной стратегии SOFAZ. Таким образом, на данный момент вложения SOFAZ распределены между более чем 50 странам и направлены в 10 секторов мировой экономики. На конец 2018 года 76,5 процента инвестиционного портфеля SOFAZ было вложено в финансовые инструменты с фиксированным доходом и инструменты рынка краткосрочных капиталов, 12,8 процента — в акции, 5,3 процента — в недвижимость и 5,4 процента — в золото», — сказали в SOFAZ.

Далее, в Фонде сказали, что главная задача диверсификации инвестиционного портфеля – распределение финансовых потоков в различные виды инвестиций.

«Это в значительной степени снижает возможные риски и уменьшает вероятность потерь от вложения средств. Диверсификация инвестиционного портфеля SOFAZ воплощается в жизнь на нескольких уровнях, на которых особое внимание уделяется таким параметрам как валютный состав портфеля, а также типы активов, страны, регионы и сектора экономики в которые инвестирует Фонд», — отметили в SOFAZ.

Отметим, что Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллионов долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства Фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов Фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени «голландского синдрома», обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.