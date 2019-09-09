Власти Зимбабве и семья Мугабе не могут согласовать место его захоронения

Правительство Зимбабве и семья экс-президента страны Роберта Мугабе пока не могут договориться относительно того, где будет похоронен бывший глава государства. При этом, как сообщила в понедельник британская медиагруппа Би-би-си, дата похорон в целом согласована — они состоятся в ближайшие выходные дни.

По ее данным, правительство предложило в качестве места захоронения экс-президента национальное кладбище в Хараре, известное как «Акр национальных героев». Оно имеет статус национального пантеона. В свою очередь, родственники Мугабе настаивают на захоронении в его родной деревне Кутама в 85 километрах от столицы.

Как отмечает, в свою очередь, южноафриканская радиостанция SABC, в минувшие выходные прошли консультации между семьей Мугабе и представителями центральных властей. Была достигнута договоренность, что похороны пройдут в формате государственных, на них будет присутствовать нынешний президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва и многочисленные приглашенные из других стран мира. Однако место захоронения еще не утверждено.

Нынешняя позиция семьи вызвана тем, что родственники Мугабе все еще возмущены, каким образом он был отстранен два года назад от власти политическими конкурентами, подчеркивает SABC.