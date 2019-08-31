Власти Южной Каролины ввели режим ЧС из-за урагана «Дориан»

Губернатор североамериканского штата Южная Каролина Генри Макмастер сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с приближением урагана «Дориан», передает TACC.

«Ввиду силы и непредсказуемости урагана мы должны готовиться ко всем возможным сценариям. Ресурсы штата мобилизованы, штаб Южной Каролины теперь работает круглосуточно с целью быть готовым в случае возникновения такой необходимости», — отметил он.

Напомним, что ранее режим ЧС был введен в штатах Флорида и Джорджия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что «Дориан» может стать одним из крупнейших в истории страны (aif.ru)

| 2019-09-01T01:25:36+00:00 1 сентября 2019, 02:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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