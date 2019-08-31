Власти Южной Каролины ввели режим ЧС из-за урагана «Дориан»

Губернатор североамериканского штата Южная Каролина Генри Макмастер сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с приближением урагана «Дориан», передает TACC.

«Ввиду силы и непредсказуемости урагана мы должны готовиться ко всем возможным сценариям. Ресурсы штата мобилизованы, штаб Южной Каролины теперь работает круглосуточно с целью быть готовым в случае возникновения такой необходимости», — отметил он.

Отмечается, что ливни, ветер и подтопления, которые несет с собой «Дориан», «представляют собой значительную угрозу для штата».

Напомним, что ранее режим ЧС был введен в штатах Флорида и Джорджия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что «Дориан» может стать одним из крупнейших в истории страны (aif.ru)