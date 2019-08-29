Власти Японии подозревают Facebook в уклонении от уплаты налогов

Налоговое управление Токио подозревает японский филиал американской компании Facebook в частичном сокрытии доходов с целью неуплаты налогов. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

По его сведениям, речь идет о сумме 500 млн иен ($4,7 млн), полученной в Японии от продаж рекламы за период с 2017 по 2019 год. Эти деньги, как выяснилось, поступали на счет филиала в Ирландии, где ставка налога на прибыль предприятий составляет 12,5%. В Японии величина этого сбора выше — 30%.

Таким образом, Facebook за двухлетний период не доплатил налогов в Японии на сумму около 110 млн иен ($1 млн). Японские власти в настоящее время продолжают расследование в отношении филиала американской корпорации.

Facebook запустил японскую версию своего сайта в 2008 году. Через год в Японии открылось представительство компании. По итогам 2018 года чистая прибыль филиала составила 219 млн иен ($2,06 млн).