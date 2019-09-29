Власти Венеции ограничили продажу дешевых сувениров

Власти Венеции одобрили новую резолюцию, которая препятствуют продаже дешевой сувенирной продукции и модных товаров китайского производства на центральной площади Сан-Марко и на мосту Риальто. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на администрацию региона 26 сентября.

Соответствующий документ был единогласно принят городским советом. Для вступления в силу он должен быть одобрен региональными властями.

Новые нормативы направлены «на защиту культурного наследия города и сохранение его исторического облика».

Издание Finestre sull Art сообщило 28 сентября, что магазины, находящиеся в районах, попадающих под ограничения, должны в течение полугода адаптироваться к новым правилам. Например, им запрещается выставлять товары на дверных косяках, устанавливать холодное освещение. Особые требования также предъявляются к защитным решеткам, которые опускаются в часы закрытия магазинов.

Ограничения могут коснуться не только лавки, существующие в районе площади Сан-Марко и на мосту Риальто, но вновь открывающиеся. Им рекомендуется наполнять витрины качественными товарами с обязательным указанием происхождения и места производства. При рассмотрении новых заявок по открытию торговых точек предпочтение будет отдаваться магазинам одежды высокой моды, книжным и антикварным лавкам, ювелирным магазинам, студиям дизайна интерьеров и лавкам, продающим товары ремесленного производства.

В начале 2019 года власти Венеции одобрили введение платы за въезд в исторический центр города в размере €3. Введение меры было запланировано на 1 мая этого года, но позже было перенесено на 1 января 2020 года (iz.ru)