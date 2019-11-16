Власти Венеции обратились к миру с просьбой о помощи после наводнения

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро обратился ко всем неравнодушным на своей странице в «Твиттере» и попросил помочь восстановить город после наводнения.

«Венеция — гордость всей Италии, Венеция — это наследие каждого, уникальное в мире. Благодаря вашей помощи она вернётся к сиянию», — сказал городской глава и написал реквизиты счетов, куда можно перевести пожертвования.

Напомним, в ноябре этого года итальянский город переживает рекордное за 50 лет наводнение. Была затоплена любимая туристами площадь Сен-Марко и крипта базилики Святого Марка, сейчас она закрыта для посещения. Жертвами стихии стали два человека.

| 2019-11-16T20:02:44+00:00 16 ноября 2019, 20:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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