Власти Венеции обратились к миру с просьбой о помощи после наводнения

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро обратился ко всем неравнодушным на своей странице в «Твиттере» и попросил помочь восстановить город после наводнения.

«Венеция — гордость всей Италии, Венеция — это наследие каждого, уникальное в мире. Благодаря вашей помощи она вернётся к сиянию», — сказал городской глава и написал реквизиты счетов, куда можно перевести пожертвования.

Напомним, в ноябре этого года итальянский город переживает рекордное за 50 лет наводнение. Была затоплена любимая туристами площадь Сен-Марко и крипта базилики Святого Марка, сейчас она закрыта для посещения. Жертвами стихии стали два человека.