Власти Венесуэлы заявили о попытке переворота

Венесуэльский министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес заявил, что в настоящий момент в Венесуэле происходит попытка государственного переворота. Как передает Газета.ру, об этом он написал в своем твиттере.

Родригес добавил, что венесуэльские власти противостоят «небольшой группе военных-предателей».

Ранее венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо заявлял, что он ведет переговоры с высшими военными чинами Венесуэлы. Агентство Reuters уточняло, что очевидцы видели Гуайдо около одной из военных баз страны.