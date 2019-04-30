Власти Венесуэлы заявили о попытке переворота

Венесуэльский министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес заявил, что в настоящий момент в Венесуэле происходит попытка государственного переворота. Как передает Газета.ру, об этом он написал в своем твиттере.

Родригес добавил, что венесуэльские власти противостоят «небольшой группе военных-предателей».

Ранее венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо заявлял, что он ведет переговоры с высшими военными чинами Венесуэлы. Агентство Reuters уточняло, что очевидцы видели Гуайдо около одной из военных баз страны.

| 2019-04-30T15:48:59+00:00 30 апреля 2019, 16:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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