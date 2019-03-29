Власти Венесуэлы объявили о возвращении страны к нормальному режиму работы

Венесуэльские граждане в пятницу возобновят работу после вынужденных выходных, причиной которых стали проблемы с электроснабжением. Как передает ТАСС, об этом сообщил в четверг министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес.

«В период обороны и контрнаступления в связи с террористическим нападением на нашу систему электроснабжения боливарианское правительство сообщает, что завтра, в пятницу, 29 марта, во всей стране будет рабочий день, — написал Родригес в своем Twitter. — Проведение занятий на всех уровнях будет по-прежнему приостановлено». В понедельник Родригес сообщил, что значительная часть территории Венесуэлы оказалась обесточена в результате диверсии на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара. В организации «атаки на национальную систему электроснабжения» министр обвинил политических противников исполнительной власти.

Самое серьезное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался Каракас и большинство штатов. Согласно данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. По многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил $50 млн. Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на «американский империализм», Госдепартамент отверг эти обвинения.

Представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что аварии на электросетях и подстанциях вызваны нехваткой ресурсов для их профилактического обслуживания.